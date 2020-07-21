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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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Разработчики Destroy All Humans опубликовали тизер нового уровня

Опубликовано: 5 час. 51 мин. назад
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Black Forest Games на данный момент работают над ремейком классической игры Destroy All Humans от Pandemic Studios (The Saboteur, Mercenaries). Грядущий проект порадует геймеров обновленной графикой на базе Unreal Engine 4, удобным управлением и многими другими бонусами.

Авторы опубликовали тизер нового уровня, который долгое время оставался утерянным в архивах оригинала, но Black Forest Games с особой скрупулезностью подошла к воссозданию «Lost Mission» и теперь она официально станет частью ремейка.

Напомним, что Destroy All Humans выйдет 28 июля текущего года на PS4, PC и Xbox One.

Lost Mission Teaser
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