Разработчики Destroy All Humans опубликовали тизер нового уровня

Black Forest Games на данный момент работают над ремейком классической игры Destroy All Humans от Pandemic Studios (The Saboteur, Mercenaries). Грядущий проект порадует геймеров обновленной графикой на базе Unreal Engine 4, удобным управлением и многими другими бонусами.

Авторы опубликовали тизер нового уровня, который долгое время оставался утерянным в архивах оригинала, но Black Forest Games с особой скрупулезностью подошла к воссозданию «Lost Mission» и теперь она официально станет частью ремейка.

Напомним, что Destroy All Humans выйдет 28 июля текущего года на PS4, PC и Xbox One.