Разбор ландшафта в новом видеодневнике Humankind

Накануне студия Amplitude представила новый видеодневник своей пошаговой стратегии Humankind. В центре внимания – особенности ландшафта, являющиеся неотъемлемой частью геймплея игры.

В видео авторы демонстрируют мир Humankind с высоты птичьего полета. Вы можете увидеть зеленые холмы, опустошенные плато, заснеженные горные пики и другие удивительные места, которые девелоперы постарались тщательно воплотить в игре. Отличающиеся биомы будут накладывать уникальные эффекты: возвышенность обеспечит войска тактическим преимуществом, равнины сделают обзор ограниченным и т.д.

Премьера Humankind состоится в течение 2020 года. Игра выйдет на PC и Mac.