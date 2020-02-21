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Разбор ландшафта в новом видеодневнике Humankind

Опубликовано: 9 час. 11 мин. назад
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Накануне студия Amplitude представила новый видеодневник своей пошаговой стратегии Humankind. В центре внимания – особенности ландшафта, являющиеся неотъемлемой частью геймплея игры.

В видео авторы демонстрируют мир Humankind с высоты птичьего полета. Вы можете увидеть зеленые холмы, опустошенные плато, заснеженные горные пики и другие удивительные места, которые девелоперы постарались тщательно воплотить в игре. Отличающиеся биомы будут накладывать уникальные эффекты: возвышенность обеспечит войска тактическим преимуществом, равнины сделают обзор ограниченным и т.д.

Премьера Humankind состоится в течение 2020 года. Игра выйдет на PC и Mac.

Feature Focus Reimagining Terrain
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