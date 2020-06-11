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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Ratchet & Clank: Rift Apart стирает грани между мирами

Опубликовано: вчера, 23:44:12
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Быстрое перемещение между красочными детализированными мирами ранее не было возможным из-за необходимости в ожидании загрузки. Но PlayStation 5 стирает это ограничение, а вместе с тем и грань между мирами.

Ratchet & Clank: Rift Apart – продолжение знаменитой серии, подготовленное специально для PlayStation 5. Игрокам предлагается невероятно динамичное приключение по множеству невероятно детализированных миров, а благодаря невероятно быстрой скорости загрузки, перемещение между ними происходит буквально в мгновение ока – достаточно зайти в разлом между мирами.

Announcement Trailer
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