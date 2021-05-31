Расширенная геймплейная демонстрация Far Cry 6

На прошлой неделе издательство Ubisoft впервые показало геймплей шутера Far Cry 6. А сейчас на YouTube-канале портала GameSpot появилась расширенная версия упомянутой презентации.

В ней увеличили хронометраж некоторых эпизодов и продемонстрировали свежие кадры. К таковым, например, относится детальный осмотр нескольких пушек. А еще в ролике присутствует сражение против танка, который используют подчиненные Антона Кастильо – диктатора в вымышленной тропической стране Яре.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и Series S.