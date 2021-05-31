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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Расширенная геймплейная демонстрация Far Cry 6

Опубликовано: 31.05.2021 17:48:30
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На прошлой неделе издательство Ubisoft впервые показало геймплей шутера Far Cry 6. А сейчас на YouTube-канале портала GameSpot появилась расширенная версия упомянутой презентации.

В ней увеличили хронометраж некоторых эпизодов и продемонстрировали свежие кадры. К таковым, например, относится детальный осмотр нескольких пушек. А еще в ролике присутствует сражение против танка, который используют подчиненные Антона Кастильо – диктатора в вымышленной тропической стране Яре.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и Series S.

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Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)31.05.2021 20:52:07
Какой-то Just Cause от первого лица.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)31.05.2021 18:05:09
Ракетница из петард, сбившая вертолёт это сильно biggrin
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