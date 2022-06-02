Стало известно название следующей Dragon Age

Студия Bioware в своем блоге наконец-то раскрыла название следующей части Dragon Age. Долгое время предполагалось, что будущая новинка выйдет с подзаголовком The Dread Wolf Rises, но теперь известно ее официальное название – Dreadwolf.

Те, кто играл в Dragon Age: Inquisition, сразу поймут, что это прямой намек на Соласа, который на самом деле был древним эльфийским богом Фен'Харелом. В финале третьей части его планам помешало разрушение сферы, однако он не успокоится, пока не исполнит свою миссию.

EA уверяет, что новым игрокам не обязательно нужно знать события Dragon Age: Inquisition. Антагонист раскроется в полной мере в момент встречи с ним в новой части.

Дата выхода Dragon Age: Dreadwolf пока неизвестна, как и платформы, на которые он состоится.