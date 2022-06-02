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roma911 Опубликовал roma911 0
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Раскрыта дата мировой премьеры Call of Duty: Modern Warfare II

Опубликовано: 1 час. 15 мин. назад
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Авторы новой Call of Duty: Modern Warfare II из Infinity Ward опубликовали на канале проекта новый тизер-трейлер, в котором раскрыли дату его мировой премьеры.

Что примечательно, в ролике использованы живые актеры, которых везут в БМП под вражеским обстрелом. Двери машины открываются и перед зрителями предстает дата премьеры игры, а заодно и полноценного трейлера к ней, – 8 июня в 20:00 по киевскому времени.

В Call of Duty: Modern Warfare II игроков ждет переработанный ИИ, с более реалистичным поведением врагов, новый режим и карта, более суровая кампания. Также они вновь встретятся с Джоном Прайсом, Гоустом и другими ключевыми персонажами серии.

Игра выйдет 28 октября. Список платформ пока неизвестен, хотя понятно, что в него точно войдут PC, PS5 и Xbox Series X|S. Также возможен релиз на консоли прошлого поколения.

Official “Ultimate Team” Teaser
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