Раскрыта дата мировой премьеры Call of Duty: Modern Warfare II

Авторы новой Call of Duty: Modern Warfare II из Infinity Ward опубликовали на канале проекта новый тизер-трейлер, в котором раскрыли дату его мировой премьеры.

Что примечательно, в ролике использованы живые актеры, которых везут в БМП под вражеским обстрелом. Двери машины открываются и перед зрителями предстает дата премьеры игры, а заодно и полноценного трейлера к ней, – 8 июня в 20:00 по киевскому времени.

В Call of Duty: Modern Warfare II игроков ждет переработанный ИИ, с более реалистичным поведением врагов, новый режим и карта, более суровая кампания. Также они вновь встретятся с Джоном Прайсом, Гоустом и другими ключевыми персонажами серии.

Игра выйдет 28 октября. Список платформ пока неизвестен, хотя понятно, что в него точно войдут PC, PS5 и Xbox Series X|S. Также возможен релиз на консоли прошлого поколения.