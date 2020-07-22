Rare перенесла выход обновления Ashen Winds для Sea of Thieves

Разработчики Sea of Thieves рассказали о том, что релиз глобального обновления Ashen Winds откладывается на неопределенный срок.

Изначально обновление должно было выйти сегодня в полдень по Московскому времени, но авторы незадолго объявили о переносе, по слухам, причиной этого может стать слабое техническое состояние игры, посредственная оптимизация и ряд других проблем. Одно из самых крупных неполадок недавнего времени стал перебой на сервере игры. Важно подчеркнуть, что это событие произошло уже после выхода игры на просторы Steam, создатели проекта оказались просто не готовы к такому наплыву игроков.

О том, какой контент привнесет новое обновление, не сообщается, впрочем, исходя из роликов от Rare, как минимум игрокам стоит ожидать новый череп, который можно будет использовать в качестве огнемета, а также другие внутриигровые бонусы.