Пугающая тактика Alder's Blood получила дату релиза

Компания No Gravity Games и студия Shockwork Games разрабатывают сейчас мрачную тактическую стратегию Alder's Blood, визуальный стиль которой напоминает небезызвестную Darkest Dungeon. Релиз новинки, как оказалось, состоится уже скоро – 13 марта на Nintendo Switch и 10 апреля на PC в раннем доступе Steam (в будущем на PS4 и Xbox One).

В Alder's Blood вы будете играть за группу антигероев – Охотников, которые любой ценой пытаются очистить мир от наводнившей его скверны. Вам предстоит уничтожать фантастических чудовищ, полагаясь на скрытность и внимательность. Храбрости и грубой силе здесь не место – они приведут вас только к мучительной гибели.

Будучи лидером клана Охотников, вам также придется заниматься менеджментом в пределах безопасного лагеря. Вдобавок на ваши плечи лягут торговля, крафт, выбор снаряжения и, естественно, командование во время Охоты.