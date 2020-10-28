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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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PS4 и Xbox One – причины третьего переноса Cyberpunk 2077

Опубликовано: 11 час. 38 мин. назад
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Во время недавней телеконференции генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичинский (Adam Kicinski) рассказал, почему студия решила перенести Cyberpunk 2077 третий раз. По словам руководителя, игра хорошо работает на ПК и консолях нового поколения по обратной совместимости. А вот версии для PS4 и Xbox One требуют доработок.

Еще глава заверил, что это точно последнее смещение даты релиза. Параллельно CD Projekt RED поведала о расширениях для проекта. Третий перенос не повлияет на планы по их выпуску.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

 

 

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Игровой разум
Painseeder (уровень 16)6 час. 9 мин. назад
Mas7er писал(а):
потому что с PS4 и Xbox One у них будет основной доход, если они перенесут только эти версии, они не досчитаются очень большого количества денег, потому что хайп уже спадёт релизный
Makes sense.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 45 мин. назад
Painseeder писал(а):
Почему бы тогда просто не перенести релиз конкретно для этих консолей?
потому что с PS4 и Xbox One у них будет основной доход, если они перенесут только эти версии, они не досчитаются очень большого количества денег, потому что хайп уже спадёт релизный.
Игровой разум
Painseeder (уровень 16)9 час. 3 мин. назад
Почему бы тогда просто не перенести релиз конкретно для этих консолей?
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)10 час. 2 мин. назад
Мда, печально это, не сам перенос, а то, что на консолях текущих игра фигово работает. Они и ведьмака третьего довольно средне оптимизировали, при том, что есть RDR2, который намного более детализированный и работает лучше. Ну посмотрим, что там с консолями будет, я уже думаю игру на пк брать, хотя PS4 основная платформа.
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