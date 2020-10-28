PS4 и Xbox One – причины третьего переноса Cyberpunk 2077

Во время недавней телеконференции генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичинский (Adam Kicinski) рассказал, почему студия решила перенести Cyberpunk 2077 третий раз. По словам руководителя, игра хорошо работает на ПК и консолях нового поколения по обратной совместимости. А вот версии для PS4 и Xbox One требуют доработок.

Еще глава заверил, что это точно последнее смещение даты релиза. Параллельно CD Projekt RED поведала о расширениях для проекта. Третий перенос не повлияет на планы по их выпуску.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.