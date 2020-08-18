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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Проверенный инсайдер намекнул на дату релиза ремастеров Mass Effect

Опубликовано: 2 час. 3 мин. назад
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Слухи о том, что Electronic Arts и BioWare собираются выпустить комплект ремастеров трех частей Mass Effect, уже несколько месяцев витают в Сети. А недавно проверенный инсайдер и репортер издания Venture Beat Джефф Грабб намекнул на их дату релиза.

Сначала журналист опубликовал в своем микроблоге список грядущих игровых мероприятий. В нем напротив месяца октября стоит слово «Remasster». Это явная отсылка к готовящимся переизданиям Mass Effect. Затем фанаты начали расспрашивать Джеффа Грабба касательно его намека. Один из поклонников выдвинул теорию, что Electronic Arts анонсирует или даже выпустит переиздание трилогии до «Дня N7» – официального праздника франшизы Mass Effect. На это Джефф Грабб отреагировал фразой «а почему не то и другое?»

Скорее всего, в октябре состоится анонс ремастеров, а на «День N7» обновленная трилогия прибудет в магазины.

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Игровой разум
КРИТИК (уровень 17)1 час. 18 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 18.08.2020 16:56:36
Вау круто давно пора, интересно в третьей части поменяют финал )
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