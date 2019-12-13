Prologue – новая игра от создателей PUBG

PUBG Corporation, разработчик очень успешного онлайн-шутера PlayerUnknown's Battlegrounds, основала новую студию PlayerUnknown Productions и представила во время TGA 2019 новый проект под названием, скорее всего кодовым, Prologue. Правда, помимо небольшого тизер-трейлера, демонстрирующего красивый дождливый лес, об игре ничего толком не известно.

На официальном сайте проекта сообщается, что Prologue – это исследование новых технологий и геймплея. Цель разработчиков заключается в том, чтобы подарить аудитории уникальные и запоминающиеся моменты каждый раз, когда они будут играть.