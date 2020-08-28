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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Продолжительная геймплейная демонстрация Little Nightmares II

Опубликовано: 5 час. 49 мин. назад
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Tarsier Studios и Bandai Namco опубликовали 15-минутную геймплейную демонстрацию Little Nightmares II– атмосферного ужастика с видом сбоку. Ролик посвящен началу игры и показывает, как главный герой просыпается посреди зловещего леса и начинает свое путешествие.

На пути протагониста регулярно возникают разнообразные преграды. Например, ему пришлось доставать палку из одного капкана, чтобы разрядить другой.

Ближе к концу ролика демонстрируется встреча с Шестой – главной героиней первой части. Она будет сопровождать игроков в сиквеле, однако кооператив в проекте не предусмотрен, так как он испортит атмосферу страха.

Little Nightmares II выйдет 11 февраля 2021 года на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Позже она появится на консолях нового поколения.

Tarsier Studios и Bandai Namco опубликовали 15-минутную геймплейную демонстрацию Little Nightmares II – атмосферного ужастика с видом сбоку. Ролик посвящен началу игры и показывает, как главный герой просыпается посреди зловещего леса и начинает свое путешествие.

На пути протагониста регулярно возникают разнообразные преграды. Например, ему пришлось доставать палку из одного капкана, чтобы разрядить другой.

Ближе к концу ролика демонстрируется встреча с Шестой – главной героиней первой части. Она будет сопровождать игроков в сиквеле, однако кооператив в проекте не предусмотрен, так как он испортит атмосферу страха.

Little Nightmares II выйдет 11 февраля 2021 года на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Позже она появится на консолях нового поколения.

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