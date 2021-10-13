НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
74521
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
93Место:32 / 1635
Общая информацияНовости (3)Блоги (1)Видео (2)Скриншоты (8)ОбзорДостижения

Продажи It Takes Two превысили 3 млн копий

Опубликовано: 7 час. 33 мин. назад
Поделиться:  

Hazelight Studios похвасталась успехами вышедшего в марте кооперативного приключения It Takes Two. Игра разошлась более чем тремя миллионами копий. Глава студии Юсеф Фарес поблагодарил игроков и заявил, что такие показатели свидетельствуют о том, что в ближайшие годы кооперативные игры никуда не уйдут.

It Takes Two повествует о приключении семкйной пары, в отношениях которой наступил кризис. Вместе они должны отправиться в приключение по сказочному миру кукол, чтобы найти способ преодолеть свои разногласия.

Игра доступна на PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. На нашем сайте вы можете найти обзор приключения.

 

Скриншот игры It Takes Two

 

Вам также может быть интересно
Первые подробности Avowed На сайте Windows Central появились первые подробности Avowed, новой ролевой игры от Obsidian Entertainment. В прошлом году, когда проект только анонсировали, некоторые заочно окрестили его «Скайримом в мире Pillars of Eternity»... Первые подробности Avowed Rockstar анонсировала ремастер классических GTA В сети ходило множество слухов о том, что Rockstar Games готовит ремастеры старых частей Grand Theft Auto, и сегодня эти слухи были официально подтверждены. В сборник, получивший название GTA Trilogy: The Definitive Edition... Rockstar анонсировала ремастер классических GTA
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 17 мин. назад0Первый взгляд на погони и перестрелки перезапуска Saints Row 3 час. 30 мин. назад0Трейлер дополнения Black Cat Heist для Payday 2 3 час. 47 мин. назад0В Rocket League пройдет праздничный кроссовер с DC 4 час. 17 мин. назад0По мотивам System Shock снимут сериал 5 час. 52 мин. назад0Call of Duty Vanguard может стать трилогией 6 час. 45 мин. назад0Трейлер с отзывами о Tales of Arise 7 час. 33 мин. назад0Продажи It Takes Two превысили 3 млн копий
Новости игр
Первый взгляд на погони и перестрелки перезапуска Saints RowИГРЫ Первый взгляд на погони и перестрелки перезапуска Saints Row Издание Gameinformer опубликовало небольшой ролик, посвященный системе вождения и стрельбе в новой части Saints Row. В общем и целом перестрелки не так уж сильно отличаются от того, что мы могли увидеть в предыдущих играх серии... Новый этап ЗБТ World War 3 начнется 25 ноябряИГРЫ Новый этап ЗБТ World War 3 начнется 25 ноября Польская студия The Farm 51 сообщила о датах проведения закрытого бета-теста командного сетевого шутера World War 3. Он начнется 25 ноября и продлится до начала открытого тестирования, которое будет запущено в марте 2022 года... В Rocket League пройдет праздничный кроссовер с DCИГРЫ В Rocket League пройдет праздничный кроссовер с DC К грядущему Хэллоуину разработчики из Psyonix приготовили для популярной аркады Rocket League новый ивент. Его анонсировали в свежем трейлере. С 14-го октября по 1 ноября...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Для Genshin Impact вышло крупное обновлениеCtrl + стрелка вправо