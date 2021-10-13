Продажи It Takes Two превысили 3 млн копий

Hazelight Studios похвасталась успехами вышедшего в марте кооперативного приключения It Takes Two. Игра разошлась более чем тремя миллионами копий. Глава студии Юсеф Фарес поблагодарил игроков и заявил, что такие показатели свидетельствуют о том, что в ближайшие годы кооперативные игры никуда не уйдут.

It Takes Two повествует о приключении семкйной пары, в отношениях которой наступил кризис. Вместе они должны отправиться в приключение по сказочному миру кукол, чтобы найти способ преодолеть свои разногласия.

Игра доступна на PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. На нашем сайте вы можете найти обзор приключения.