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Дюка Опубликовал Дюка 0

Прямая трансляция The Game Awards 2020

Опубликовано: 11.12.2020 01:24:35, Дюка
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Скоро начнется прямая трансляция ежегодного мероприятия The Game Awards. Кроме награждения лучших игр уходящего года, в рамках шоу 2020 обещают представить от 12 до 15 анонсов новых проектов. Посмотреть трансляцию вы можете прямо здесь.

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