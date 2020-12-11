Прямая трансляция The Game Awards 2020

Скоро начнется прямая трансляция ежегодного мероприятия The Game Awards. Кроме награждения лучших игр уходящего года, в рамках шоу 2020 обещают представить от 12 до 15 анонсов новых проектов. Посмотреть трансляцию вы можете прямо здесь.
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