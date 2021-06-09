Прямая трансляция анонса новой Battlefield

Сегодня Electronic Arts проведет трансляцию, во время которой состоится презентация новой части в серии шутеров Battlefield. Хотя сам трейлер к анонсу игры покажут в 18:00 МСК, в 17:00 начнется отсчет, где игроки получат намек на то, что их ждет.
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.