Прямая трансляция анонса новой Battlefield

Сегодня Electronic Arts проведет трансляцию, во время которой состоится презентация новой части в серии шутеров Battlefield. Хотя сам трейлер к анонсу игры покажут в 18:00 МСК, в 17:00 начнется отсчет, где игроки получат намек на то, что их ждет.

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