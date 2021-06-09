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Дюка Опубликовал Дюка 1

Прямая трансляция анонса новой Battlefield

Опубликовано: 4 час. 7 мин. назад, Дюка
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Сегодня Electronic Arts проведет трансляцию, во время которой состоится презентация новой части в серии шутеров Battlefield. Хотя сам трейлер к анонсу игры покажут в 18:00 МСК, в 17:00 начнется отсчет, где игроки получат намек на то, что их ждет.

 

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)2 час. 19 мин. назад
Так,так,так....собираемся по удобнее. Скрестив пальцы, надеемся на лучшее.
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