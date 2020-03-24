Приключение с бумажными зверьками Paper Beast уже доступно

Студия Pixel Reef, сотрудники которой также принимали участие в создании симулятора бога From Dust, выпустила сегодня свое новое приключение с бумажными зверьками под названием Paper Beast. Пока что игра доступна только с использованием устройства PS VR, однако в будущем планируется релиз и обычной версии для PS4.

В Paper Beast вы исследуете серверную память, коды и алгоритмы которой породили множество удивительных животных из бумаги. Сюжет игры подается с помощью визуального ряда и звукового сопровождения – без диалогов и текста. Среди других особенностей Paper Beast также можно выделить процедурную генерацию ландшафта, интересные головоломки и адаптируемый ИИ.