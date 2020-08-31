Преступления посреди тропического рая в трейлере Sherlock Holmes Chapter One

Студия Frogwares опубликовала новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One – криминального детектива с элементами приключения. В свежем ролике зрителям показали арты, персонажей и локации из игры.

Видео позволяет оценить стилистику проекта, а закадровый голос одного из разработчиков рассказывает подробности о грядущем творении Frogwares. Пользователи будут изучать остров в Средиземном море, который кажется тропическим раем. На деле же его жители погрязли в тайнах и преступлениях.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X в 2021 году, точная дата пока неизвестна.