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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Преступления посреди тропического рая в трейлере Sherlock Holmes Chapter One

Опубликовано: вчера, 17:51:50
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Студия Frogwares опубликовала новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One – криминального детектива с элементами приключения. В свежем ролике зрителям показали арты, персонажей и локации из игры.

Видео позволяет оценить стилистику проекта, а закадровый голос одного из разработчиков рассказывает подробности о грядущем творении Frogwares. Пользователи будут изучать остров в Средиземном море, который кажется тропическим раем. На деле же его жители погрязли в тайнах и преступлениях.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X в 2021 году, точная дата пока неизвестна.

World of Crime Overview
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