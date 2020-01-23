Премьера обновления The Curse of Drachenfels для Warhammer: Vermintide 2

Студия Fatshark отправила в релиз новое бесплатное обновление The Curse of Drachenfels для Warhammer: Vermintide 2. Опробовать его сейчас могут все владельцы игры на персональных компьютерах. До консолей апдейт доберется позже.

Вместе с обновлением в Warhammer: Vermintide 2 официально стартовал второй сезон контента. Началась новая сюжетная линия The Curse of Drachenfels, в которой пока доступна только первая глава: Lohner отправит героев обратно в локацию Castle Drachenfels (DLC), где им нужно будет провести расследование и, как обычно, сразиться с ордой монстров.

Также в Warhammer: Vermintide 2 появился новый магазин косметических предметов. Покупать вещички придется за специальную валюту, что добывается в ходе выполнения ежедневных и еженедельных квестов. Кроме того, для игрового режима «Волны» была создана более быстрая очередь.





О прочих особенностях апдейта читайте здесь.