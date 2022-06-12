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Премьера: анонсирована философская история от авторов Frostpunk и This War of Mine

Опубликовано: 3 час. 58 мин. назад, Nickless
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11 bit studios, разработавшая Frostpunk и This War of Mine, сделала весьма интересный анонс во время презентации PC Gaming Show. Их новая игра получила название The Alters и заставит задуматься над экзистенциональными вопросами.

Главным героем истории становится Ян Дольски – простой рабочий, который был вынужден совершить аварийную посадку на далекой планете. Оказавшись в одиночестве, он создает альтеров – альтернативные версии себя, которые должны стать его помощниками.

Как отмечают авторы, The Alter - игра о моментах, которые меняют жизнь. Это философское произведение, которое заставит вас задуматься над фундаментальными вопросами жизни.

Дата выхода проекта пока не называется, но страница игры уже появилась в Steam.

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