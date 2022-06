Премьера: анонсирована философская история от авторов Frostpunk и This War of Mine

11 bit studios, разработавшая Frostpunk и This War of Mine, сделала весьма интересный анонс во время презентации PC Gaming Show. Их новая игра получила название The Alters и заставит задуматься над экзистенциональными вопросами.

Главным героем истории становится Ян Дольски – простой рабочий, который был вынужден совершить аварийную посадку на далекой планете. Оказавшись в одиночестве, он создает альтеров – альтернативные версии себя, которые должны стать его помощниками.

Как отмечают авторы, The Alter - игра о моментах, которые меняют жизнь. Это философское произведение, которое заставит вас задуматься над фундаментальными вопросами жизни.

Дата выхода проекта пока не называется, но страница игры уже появилась в Steam.