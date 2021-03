Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider PS4 / XOne / ПК / Stadia

Во время Square Enix Presents состоялся официальный анонс трилогии Tomb Raider, куда входят ремастер версий Tomb Raider 2013 года, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider. Причем приобрести сборник можно уже сейчас на PlayStation 4 и Xbox One с 60% скидкой, которая будет действовать до 2 апреля.

Таким образом, игроки получат возможность узнать историю Лары Крофт с самого начала.