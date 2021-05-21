Представлена глобальная стратегия Victoria 3

Издательство Paradox Interactive на мероприятии PDXCON Remixed представило глобальную стратегию Victoria 3. Анонса этой игры фанаты ждали десять лет.

События проекта разворачиваются с 1836 по 1936 год. Мир трансформируется под влиянием промышленной революции, и именно в эту эпоху пользователям предстоит привести избранное государство к процветанию. Как и две предыдущие части, Victoria 3 будет сфокусирована преимущественно на процессах внутри страны и управлении им. Игра также отметится 50 видами товаров для торговли, делением жителей державы на группы со своими интересами, которые будут соперничать за влияние, тремя древами технологий и так далее.

Victoria 3 выйдет на ПК, дата релиза пока не сообщается.