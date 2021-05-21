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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Представлена глобальная стратегия Victoria 3

Опубликовано: 4 час. 5 мин. назад, Sailas77
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Издательство Paradox Interactive на мероприятии PDXCON Remixed представило глобальную стратегию Victoria 3. Анонса этой игры фанаты ждали десять лет.

События проекта разворачиваются с 1836 по 1936 год. Мир трансформируется под влиянием промышленной революции, и именно в эту эпоху пользователям предстоит привести избранное государство к процветанию. Как и две предыдущие части, Victoria 3 будет сфокусирована преимущественно на процессах внутри страны и управлении им. Игра также отметится 50 видами товаров для торговли, делением жителей державы на группы со своими интересами, которые будут соперничать за влияние, тремя древами технологий и так далее.

Victoria 3 выйдет на ПК, дата релиза пока не сообщается.

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Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)3 час. 23 мин. назад
А в Первой мировой дадут поучаствовать?
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