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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Представлена Fast & Furious Spy Racers: Rise of Shifter

Опубликовано: 5 час. 34 мин. назад, Sailas77
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Студия Outright Games и издательство Bandai Namco Entertainment анонсировали гоночную аркаду Fast & Furious Spy Racers: Rise of Shifter. Эта игра создается по мотивам Spy Racers, ответвления серии фильмов «Форсаж», которое доступно на Netflix.

Проект способен похвастаться мультипликационной стилистикой, наличием сюжетного режима, кооператива и мультиплеера. В последнем пользователи смогут играть за разных персонажей. А главной особенностью свежей гоночной аркады станет применение боевых и шпионских гаджетов на трассах.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of Shifter выйдет в ноябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

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