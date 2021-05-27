Представлена Fast & Furious Spy Racers: Rise of Shifter

Студия Outright Games и издательство Bandai Namco Entertainment анонсировали гоночную аркаду Fast & Furious Spy Racers: Rise of Shifter. Эта игра создается по мотивам Spy Racers, ответвления серии фильмов «Форсаж», которое доступно на Netflix.

Проект способен похвастаться мультипликационной стилистикой, наличием сюжетного режима, кооператива и мультиплеера. В последнем пользователи смогут играть за разных персонажей. А главной особенностью свежей гоночной аркады станет применение боевых и шпионских гаджетов на трассах.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of Shifter выйдет в ноябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.