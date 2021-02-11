Представлена Disciples: Liberation

Frima Studio и Kalypso Media представили новую стратегию Disciples: Liberation. Анонс сопроводили кинематографическим трейлером, в котором показали центральных персонажей и чудовище на горизонте.

В проекте пользователи будут исследовать Невендаар за героя одного из четырех классов. Сюжетная кампания Disciples: Liberation включает три акта и 270 заданий с моральными выборами. От последних зависит ход истории и полученная концовка. Кроме того, пользователи смогут поучаствовать в увлекательных боях и нанять более 50 видов юнитов.

Одиночная кампания рассчитана на 80 часов, однако в игре также будет мультиплеер. Релиз Disciples: Liberation состоится в четвертом квартале текущего года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.