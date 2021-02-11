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Sailas77 Опубликовал Sailas77 11
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Представлена Disciples: Liberation

Опубликовано: вчера, 17:48:52
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Frima Studio и Kalypso Media представили новую стратегию Disciples: Liberation. Анонс сопроводили кинематографическим трейлером, в котором показали центральных персонажей и чудовище на горизонте.

В проекте пользователи будут исследовать Невендаар за героя одного из четырех классов. Сюжетная кампания Disciples: Liberation включает три акта и 270 заданий с моральными выборами. От последних зависит ход истории и полученная концовка. Кроме того, пользователи смогут поучаствовать в увлекательных боях и нанять более 50 видов юнитов.

Одиночная кампания рассчитана на 80 часов, однако в игре также будет мультиплеер. Релиз Disciples: Liberation состоится в четвертом квартале текущего года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Announcement Trailer [RUS]
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новыестарые11 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
AutoРитет (уровень 21)20 мин. назад
Трейлер как трейлер, таких сейчас на каждом шагу. Хотелось бы, конечно, всё-таки посмотреть геймплей, прежде чем делать выводы.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)1 час. 23 мин. назад
Shtefan писал(а):
Ну тут не только качество рендера плохое (но и оно тоже), тут плохо все. Режиссура, анимации, сама идея сцены. Супердушная шляпа
Прям с языка снял good3
Лучше бы они ремастер попытались сделать чем это facepalm
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)4 час. 55 мин. назад
Mas7er писал(а):
Мало же ты роликов смотришь, каждый второй синематик бюджетной игры примерно на уровне этого, или даже хуже)
Ну тут не только качество рендера плохое (но и оно тоже), тут плохо все. Режиссура, анимации, сама идея сцены. Супердушная шляпа
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 45 мин. назад
Shtefan писал(а):
Я таких дрянных роликов уже лет двадцать не видел.
Мало же ты роликов смотришь, каждый второй синематик бюджетной игры примерно на уровне этого, или даже хуже)
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 22:14:36
Увидел новость: "Блин, нет, только не Disciples, ну не трожь святое"
Увидел Kalipso: "Неееееееееет"
Увидел ролик: "Испанский стыд"
Я таких дрянных роликов уже лет двадцать не видел.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 21:12:18
Mas7er писал(а):
Так Калипсо лишь издатель, разработчик - Frima, эти ребята до этого только совсем мелкие инди клепали, так что неизвестно, что у них получится, будем судить по релизу.
Как раз из за того что они делали раньше, особо оптимизма не прибавляется grin
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 20:47:11
Harkonnen писал(а):
Я ж не говорил - берите пример с меня)))
Пусть сделают Disciples - но только не Kalypso. Мне от них прошлой части хватило. Если уж делать то хорошо, или никак.
Так Калипсо лишь издатель, разработчик - Frima, эти ребята до этого только совсем мелкие инди клепали, так что неизвестно, что у них получится, будем судить по релизу.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)вчера, 20:01:24
Mas7er писал(а):
"Почему никто не делает новые Disciples? Одну фигню выпускают! Стратегий нету!" - Harkonnen, Январь 2021.
"Фигли они делают новый Disciples, все равно фигня получится, есть только одни Disciples!" - Harkonnen, Февраль 2021.
Вот поэтому и не делают, всё вам не так и так вам не эдак.
Я ж не говорил - берите пример с меня)))
Пусть сделают Disciples - но только не Kalypso. Мне от них прошлой части хватило. Если уж делать то хорошо, или никак.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 19:22:37
Harkonnen писал(а):
Kalypso Media делают Disciples? Говнина будет, инфа 100%.
Смотрел скрины игрового процесса - нам пытаются впарить вариацию на тему Героев.
Есть только одни трушные Disciples. Это вторая часть.
"Почему никто не делает новые Disciples? Одну фигню выпускают! Стратегий нету!" - Harkonnen, Январь 2021.
"Фигли они делают новый Disciples, все равно фигня получится, есть только одни Disciples!" - Harkonnen, Февраль 2021.
Вот поэтому и не делают, всё вам не так и так вам не эдак.
Кандидат на место капо
Птюх (уровень 12)вчера, 18:49:59
ну там вариация скорее на тему кингсбаунтей от катаури) просто в мире дисайплов) почему бы и нет)
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