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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Представлен третий дневник разработчиков Maneater – игры про акулу

Опубликовано: 6 час. 42 мин. назад
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Компания Tripwire Interactive и студия Blindside опубликовали третий дневник разработчиков Maneater. В этой игре нужно будет управлять акулой, истребляя как обычных рыб, так и людей. Премьера новинки состоится 22 мая 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

В видео девелоперы рассказывают о своих подходах к созданию виртуальных акул. Они пытаются сохранить реальные движения и смертоносность этих хищников, но при этом для них также важно сделать игру максимально веселой – даже если это порушит все мыслимые и немыслимые законы физики.

По сути в Maneater геймеры смогут прожить целую акулью жизнь. Начав свой путь безобидным акуленком, они подвергнутся различным испытаниям и в конечном счете обретут власть над подводным миром. Но даже взрослой акулой можно будет играть по-разному: агрессивно, скрытно, пассивно, мстительно и т.д.

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