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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Представлен ремастер Total War: Rome

Опубликовано: 6 час. 57 мин. назад, Sailas77
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Creative Assembly и SEGA представили ремастер культовой стратегии Total War: Rome. В анонсирующем кинематографическом ролике показали лишь пафосные кадры с участием римлян.

Отдельно авторы рассказали об улучшениях, которые будут реализованы в переиздании. Список включает поддержку 4К, измененное окружение и модели персонажей, доработанную систему дипломатии и так далее. Но самое важное, что 16 ранее неиграбельных фракций теперь будут доступны игрокам.

Total War: Rome Remastered выйдет 29 апреля в Steam. В состав ремастера также входят все дополнения к оригиналу.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 35 мин. назад
Моя любимая игра от Creative Assembly. Но ремастер ей нафиг не нужен.
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