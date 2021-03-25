Представлен ремастер Total War: Rome

Creative Assembly и SEGA представили ремастер культовой стратегии Total War: Rome. В анонсирующем кинематографическом ролике показали лишь пафосные кадры с участием римлян.

Отдельно авторы рассказали об улучшениях, которые будут реализованы в переиздании. Список включает поддержку 4К, измененное окружение и модели персонажей, доработанную систему дипломатии и так далее. Но самое важное, что 16 ранее неиграбельных фракций теперь будут доступны игрокам.

Total War: Rome Remastered выйдет 29 апреля в Steam. В состав ремастера также входят все дополнения к оригиналу.