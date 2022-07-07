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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Представлен новый кинематографичный трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown

Опубликовано: 6 час. 59 мин. назад
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Test Drive Unlimited Solar Crown, которая должна была стать главным событием шоу Nacon Connect, получила новый трейлер. Правда, вместо демонстрации игрового процесса и реальной графики нам предложили лишь короткий кинематогрофичный тизер-трейлер. Дополнительных подробностей представлено не было.

Любителям рейсингов предстоит гонять по дорогам острова Гонконг, воссозданного в масштабе один к одному. По утверждению авторов, игра выполнена в духе предыдущих игр серии, но с добавлением фишек из современной эпохи.

Релиз Test Drive Unlimited Solar Crown запланирован на 2023 год.

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