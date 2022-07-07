Представлен новый кинематографичный трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown

Test Drive Unlimited Solar Crown, которая должна была стать главным событием шоу Nacon Connect, получила новый трейлер. Правда, вместо демонстрации игрового процесса и реальной графики нам предложили лишь короткий кинематогрофичный тизер-трейлер. Дополнительных подробностей представлено не было.

Любителям рейсингов предстоит гонять по дорогам острова Гонконг, воссозданного в масштабе один к одному. По утверждению авторов, игра выполнена в духе предыдущих игр серии, но с добавлением фишек из современной эпохи.

Релиз Test Drive Unlimited Solar Crown запланирован на 2023 год.