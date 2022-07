Представлен игровой процесс стелс-приключения The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Студия Daedalic Entertainment в рамках презентации Nacon Connect впервые показала геймплей The Lord of the Rings: Gollum.

В центре новой игры по вселенной «Властелина Колец» на этот раз окажутся не храбрые хоббиты, седовласые волшебники или отважные рыцари, а неприятное и в прямом смысле скользкое существо по имени Голлум. Вот только его история в действительности окажется интересней и глубже, чем может показаться на первый взгляд. The Lord of the Rings: Gollum – игра, заточенная на стелсе, что и было продемонстрировано в трейлере. По сюжету Голлуму предстоит сбежать из Мордора, пересечь многие памятные места и вернуться в Морию.

Игра будет доступна 1 сентября 2022 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и позже – на Nintendo Switch.