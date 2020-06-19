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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Представлен геймплей Star Wars: Squadrons

Опубликовано: 3 час. 59 мин. назад
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Во время EA Play был представлен дебютный трейлер геймплея Star Wars: Squadrons. Разработчики продемонстрировали, как будут выглядеть напряженные космические сражения из кабины разных классов кораблей. Во время прохождения сюжетной кампании игрокам предстоит вжиться в роль сразу двух пилотов – одного на стороне Новой Республики, другого – Империи. Миссии постепенно научат пользователей не просто стрелять во все вокруг, но правильно перераспределять энергию между щитами, орудийными системами и двигателями.

Но прохождение всех сюжетных миссий станет лишь началом пути для истинных пилотов. После этого можно будет полностью погрузиться в многопользовательское противостояние с напряженными сражениями целых флотов.

Разработчики отдельно акцентируют возможность использования шлемов виртуальной реальности во всех режимах игры, а также поддержку совместной игры пользователей на разных платформах.

Релиз Star Wars: Squadrons запланирован на 2 октября 2020 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Official Gameplay Trailer [RUS]
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