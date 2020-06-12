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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 6
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Представлен геймплей Deathloop

Опубликовано: сегодня, 03:32:31
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Примерно год назад на E3 2019 был представлен трейлер Deathloop, новой игры от Arkane Studios, разработчиков, знакомых многим геймерам по серии Dishonored. Теперь же есть возможность взглянуть на геймплей игры и убедиться, что студия не так далеко ушла от жанра, который дается им весьма неплохо. Также стало известно, что проект выйдет в этом году в период зимних праздников на PlayStation 5 и ПК.

Gameplay Reveal Trailer: Welcome to Blackreef

В Deathloop игрок выступает в роли Кольта – человека с весьма уникальной проблемой. Каждое утро он просыпается на одном и том же пляже, и единственный способ разорвать цикл – ликвидировать восьмерых людей, ответственных за этот феномен. Выполнить поставленную цель нужно до полуночи.

Каждый пережитый цикл является возможностью научиться чему-то новому, адаптироваться к миру и подойти на шаг ближе к решению главной загадки Deathloop. Как достичь поставленной цели зависит только от пользователя – игра разрешает самостоятельно выбирать миссии, цели и исследовать локации. Каждый день можно пробовать новые стили прохождения, вооружившись разрушительным оружием и сверхъестественными способностями. И если не получится с первого раза... умирай, умирай снова и снова.

Изюминкой игры, по мнению разработчиков, должен стать многопользовательский режим, вплетенный в основное прохождение. Заключается он в том, что за игроком постоянно будет охотиться Юлианна – ассассин с единственной задачей: защищать цикл, ликвидируя Кольта. Управлять этим антагонистом сможет как ИИ, так и другой игрок, подключившийся в вашу сессию. Естественно, вы всегда можете перейти на сторону зла и отправиться портить циклы другим игрокам. Для тех, кто не хочет вторжения в личное пространство, есть возможность отключить многопользовательский режим, но разработчики не рекомендуют этого делать, ведь антагонист под управлением реального человека будет действовать непредсказуемо, повышая интерес прохождения.

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новыестарые6 ком.
Ком. на странице5102050100
Бич человечества
Борис69 (уровень 15)3 час. 15 мин. назад
Мощно!!!good
Гранд-мастер джедай
AutoРитет (уровень 20)6 час. 35 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 12.06.2020 12:33:56
По первым кадрам презентации, особенно на 21 секунде подумал "графика и стилистика чем-то напоминает Bioshock". Когда показали экшен, сразу стало понятно, что это "новый Dishonored". Почерк мастеров чувствуется в каждом их проекте. И я, как преданный фанат Bioshock, Dishonored и Prey весьма разочарован сеттингом Deathloop. Ожидал немного другого... Но, как говорится, просмотрим. Некоторые игры начинаются нравится со временем.
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)6 час. 36 мин. назад
Выглядит как что-то очень реиграбельное. Ну подождем подробностей, вдруг у игры окажется несколько подводных камней.
Игровой разум
Grimgrin (уровень 16)6 час. 55 мин. назад
Где-то в Аркейн-студио:
"- А давайте в новой проекте объединим геймплей Прей и Дисонорд?!
- А давайте!
- А купят?
- А куда они денутся?! Обёртка-то новая!
- Муа-ха-ха-ха!!!"
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)9 час. 11 мин. назад
Лажа полная. Насколько сильно возбудил анонсовый трейлер, настолько же обломала демонстрация геймплея.
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)10 час. 43 мин. назад
Какая же крутая задумка, все выглядит прекрасно, буду ждать выхода!
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