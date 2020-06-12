Представлен геймплей Deathloop

Примерно год назад на E3 2019 был представлен трейлер Deathloop, новой игры от Arkane Studios, разработчиков, знакомых многим геймерам по серии Dishonored. Теперь же есть возможность взглянуть на геймплей игры и убедиться, что студия не так далеко ушла от жанра, который дается им весьма неплохо. Также стало известно, что проект выйдет в этом году в период зимних праздников на PlayStation 5 и ПК.

В Deathloop игрок выступает в роли Кольта – человека с весьма уникальной проблемой. Каждое утро он просыпается на одном и том же пляже, и единственный способ разорвать цикл – ликвидировать восьмерых людей, ответственных за этот феномен. Выполнить поставленную цель нужно до полуночи.

Каждый пережитый цикл является возможностью научиться чему-то новому, адаптироваться к миру и подойти на шаг ближе к решению главной загадки Deathloop. Как достичь поставленной цели зависит только от пользователя – игра разрешает самостоятельно выбирать миссии, цели и исследовать локации. Каждый день можно пробовать новые стили прохождения, вооружившись разрушительным оружием и сверхъестественными способностями. И если не получится с первого раза... умирай, умирай снова и снова.

Изюминкой игры, по мнению разработчиков, должен стать многопользовательский режим, вплетенный в основное прохождение. Заключается он в том, что за игроком постоянно будет охотиться Юлианна – ассассин с единственной задачей: защищать цикл, ликвидируя Кольта. Управлять этим антагонистом сможет как ИИ, так и другой игрок, подключившийся в вашу сессию. Естественно, вы всегда можете перейти на сторону зла и отправиться портить циклы другим игрокам. Для тех, кто не хочет вторжения в личное пространство, есть возможность отключить многопользовательский режим, но разработчики не рекомендуют этого делать, ведь антагонист под управлением реального человека будет действовать непредсказуемо, повышая интерес прохождения.