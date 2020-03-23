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Mypulse Опубликовал Mypulse 5
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Представлен дебютный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Опубликовано: 23.03.2020 16:34:10
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Компания GSC Game World как минимум с 2018 года трудится над своим новым шутером S.T.A.L.K.E.R. 2. После анонса девелоперы исчезли с радаров на несколько месяцев, чтобы затем представить нам постер игры и снова притихнуть. Прошел еще один год, и вот в сети наконец-то появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2.

 

Скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2

 

К изображению авторы прикрепили небольшое послание, из которого следует, что новый «Сталкер» – это самый амбициозный проект GSC Game World. Снимок был опубликован специально для того, чтобы порадовать людей, которые перешли на карантин из-за разыгравшейся пандемии.

В течение года разработчики обещают еще раз напомнить о себе и S.T.A.L.K.E.R. 2. Даты релиза у сиквела все еще нет.

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Активный геймер
m619s (уровень 5)10 час. 55 мин. назад
Jagged_Ally писал(а):
Очень много времени прошло с последней части, уже многие выросли и постарели. Без иллюзий жду новую часть. Хайпа много и второсортное нечто модно выпускать, так-как окупается. Игру раскупят, даже если она будет и ЕЕЕЕЕ классyahoo
скорее много хейта, чем хайпа. скриншот - уже хорошо, значит прогресс есть. это всяко лучше, чем сиквел 11-ти летней давности
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)сегодня, 05:39:35
Avtor-avtora писал(а):
За полтора года один скриншот... shok
Так и то заоверпейченный
Геймер-ветеран
Jagged_Ally (уровень 9)сегодня, 02:22:34
Очень много времени прошло с последней части, уже многие выросли и постарели. Без иллюзий жду новую часть. Хайпа много и второсортное нечто модно выпускать, так-как окупается. Игру раскупят, даже если она будет и ЕЕЕЕЕ классyahoo
Игровой разум
Олексей (уровень 17)23.03.2020 17:52:56
ну через лет 5 может и трейлер увидим
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)23.03.2020 16:51:11
За полтора года один скриншот... shok
p.s. Наверно разрабы в поте лица работают biggrin
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