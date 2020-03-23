Представлен дебютный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC Game World как минимум с 2018 года трудится над своим новым шутером S.T.A.L.K.E.R. 2. После анонса девелоперы исчезли с радаров на несколько месяцев, чтобы затем представить нам постер игры и снова притихнуть. Прошел еще один год, и вот в сети наконец-то появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2.

К изображению авторы прикрепили небольшое послание, из которого следует, что новый «Сталкер» – это самый амбициозный проект GSC Game World. Снимок был опубликован специально для того, чтобы порадовать людей, которые перешли на карантин из-за разыгравшейся пандемии.

В течение года разработчики обещают еще раз напомнить о себе и S.T.A.L.K.E.R. 2. Даты релиза у сиквела все еще нет.