Представлен бесплатный апдейт для No Man’s Sky – Living Ship

No Man's Sky

No Man's Sky PS4 / XOne / ПК

Студия Hello Games приготовила очередное бесплатное обновление для своей поначалу спорной, но теперь вполне неплохой игры No Man’s Sky. Апдейт под названием Living Ship добавляет в мир живые корабли. Его релиз случится уже сегодня на PC, PS4 и Xbox One.

Органические суда были изобретены расой Корвакс. Как именно – об этом вам поведает специальная серия заданий, насыщенная увлекательными активностями и поражающими откровениями. Чтобы вырастить личный живой корабль, вы должны будете добраться до Космической аномалии и отыскать зов Яйца Пустоты.

Органический транспорт уникален тем, что имеет собственный набор органов с разнообразными характеристиками. Прокачивать такой аппарат, увы, нельзя. Но зато вам никто не запретит любоваться его венами и прочими отростками внутри кабины.