НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
14311
Mypulse Опубликовал Mypulse 3
Общая информацияНовости (2)Видео (1)Скриншоты (6)Обои (6)

Postal 4: No Regerts вышла в GOG, а Postal 2 раздают бесплатно

Опубликовано: 16.12.2019 17:47:05
Поделиться:  

В магазине GOG появился шутер Postal 4: No Regerts от студии Running With Scissors – в рамках раннего доступа и со скидкой в 20%. Событие решили отметить следующим образом: с 16 по 18 декабря пользователи GOG могут забрать Postal 2 абсолютно бесплатно.

Стоит указать, что Postal 4: No Regerts пока находится в зачаточном состоянии. Игра разрабатывается в жанре шутера от 1-го лица, а ее сюжет продолжает события второй части. Postal 3 же девелоперы игнорируют, будто ее и вовсе не существовало.

Кроме того, в GOG навсегда стала бесплатной Postal 1997 года. Игра поставляется вместе с дополнением Special Delivery.

 

Скриншот игры POSTAL 4: No Regerts

 

Вам также может быть интересно
Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен Только что компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» на движке Unreal Engine 4. Игровой прототип новинки уже доступен в Steam – оценить его могут все пользователи, в библиотеке которых... Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза Компания Blizzard сообщила точную дату релиза Warcraft III: Reforged – переработанной версии оригинальной Warcraft III, что включает в себя и контент из дополнения The Frozen Throne. Выход игры состоится 29 января 2020 года... Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 19:40:25
Mas7er писал(а):
Клавиатура залипает? Сочувствую.
подпевай
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 19:17:41
Сообщение отредактировано пользователем 17.12.2019 19:18:56
В Стиме, кстати, народ доволен ранним доступом Postal 4. Контента маловато, оптимизации нет, но атмосферу™ разработчикам уловить удалось.
+ Открыть спойлер
Rega-002 писал(а):
вот эта игра, котоооооорууую мы ждааааааали мноооооого лееееет!. . .
Клавиатура залипает? Сочувствую.
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)17.12.2019 11:50:18
вот эта игра, котоооооорууую мы ждааааааали мноооооого лееееет!. . .
Игровые новoсти
5 час. 6 мин. назад0Aima Wars: Steampunk & Orcs уже на просторах Steam 5 час. 23 мин. назад2Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза вчера, 21:12:150Королевская битва The Darwin Project обзавелась более точной датой релиза вчера, 20:45:570Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер вчера, 18:41:030Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2 вчера, 18:05:273The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов вчера, 17:23:260Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three Kingdoms
Новости игр
Опубликованы системные требования Detroit: Become HumanИГРЫ Опубликованы системные требования Detroit: Become Human Студия Quantic Dream уже 12 декабря 2019 года выпустит PC-версию Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store. Как оказалось, для комфортной игры на высоких настройках графики понадобится... Вышло дебютное DLC Tomb Kings для Warhammer: ChaosbaneИГРЫ Вышло дебютное DLC Tomb Kings для Warhammer: Chaosbane Компания Bigben Interactive и команда Eko Software представили дебютное дополнение Tomb Kings для «диаблоида» Warhammer: Chaosbane. Новинка распространяется платно и уже доступна... Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступенИГРЫ Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен Только что компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» на движке Unreal Engine 4. Игровой прототип новинки уже доступен в Steam – оценить его могут все пользователи, в библиотеке которых...
© 2009-2019 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
«Скайуокер. Восход» – трейлер нового контента для Battlefront IICtrl + стрелка вправо