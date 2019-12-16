Postal 4: No Regerts вышла в GOG, а Postal 2 раздают бесплатно

В магазине GOG появился шутер Postal 4: No Regerts от студии Running With Scissors – в рамках раннего доступа и со скидкой в 20%. Событие решили отметить следующим образом: с 16 по 18 декабря пользователи GOG могут забрать Postal 2 абсолютно бесплатно.

Стоит указать, что Postal 4: No Regerts пока находится в зачаточном состоянии. Игра разрабатывается в жанре шутера от 1-го лица, а ее сюжет продолжает события второй части. Postal 3 же девелоперы игнорируют, будто ее и вовсе не существовало.

Кроме того, в GOG навсегда стала бесплатной Postal 1997 года. Игра поставляется вместе с дополнением Special Delivery.