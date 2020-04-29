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Port Royale 4 получил дату релиза

Опубликовано: вчера, 16:51:25
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Компания Kalypso Media назвала дату выхода экономической стратегии Port Royale 4, согласно которой игра станет доступна 25 сентября 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Но до этого пройдет закрытое бета-тестирование проекта, что начнется уже сегодня, а чтобы принять в нем участие, необходимо оформить предзаказ в Kalypso Store.

Во время ЗБТ игроков ждет одиночная кампания за Испанию, а также свободный режим, где можно будет взть под свое управление четыре персонажа. Этот режим так же ограничивается Испанией.

Beta Trailer [RUS]
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