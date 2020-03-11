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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Популярный «рогалик» Hades получил обновление The Nighty Night

Опубликовано: 8 час. 31 мин. назад
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Высоко оцененный «рогалик» Hades находится сейчас в раннем доступе площадок Steam и Epic Games Store. С каждым днем игра движется все ближе к релизу: накануне разработчики добавили в нее новое крупное обновление, которое называется The Nighty Night.

В основном апдейт исправляет многочисленные геймплейные ошибки, перерабатывает зеркала способностей и улучшает баланс. Но без полноценного контента тоже не обошлось: The Nighty Night содержит оружие «Пара перчаток Малфона», новый аспект для самой первой пушки, новые эвенты и диалоги. Вдобавок он меняет внешний вид богини Никс и увеличивает дом Аида.

The Nighty Night Update Trailer
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новыестарые2 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 39 мин. назад
Shtefan писал(а):
Пусть на Соньке релиз получит! Когда там пекари уже набетатестятся
Не ну вы Хорайзон 3 года бетатестили, имейте совесть)
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)8 час. 6 мин. назад
Пусть на Соньке релиз получит! Когда там пекари уже набетатестятся
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