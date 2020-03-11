Популярный «рогалик» Hades получил обновление The Nighty Night

Высоко оцененный «рогалик» Hades находится сейчас в раннем доступе площадок Steam и Epic Games Store. С каждым днем игра движется все ближе к релизу: накануне разработчики добавили в нее новое крупное обновление, которое называется The Nighty Night.

В основном апдейт исправляет многочисленные геймплейные ошибки, перерабатывает зеркала способностей и улучшает баланс. Но без полноценного контента тоже не обошлось: The Nighty Night содержит оружие «Пара перчаток Малфона», новый аспект для самой первой пушки, новые эвенты и диалоги. Вдобавок он меняет внешний вид богини Никс и увеличивает дом Аида.