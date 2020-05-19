Как и планировалось, компания 2K Games сделана полноценный анонс Mafia Trilogy, куда входит три улучшенных Definitive издания Mafia, Mafia II и Mafia III. Сборник можно приобрести уже сейчас для Xbox One, PlayStation 4 и ПК (Steam). В Epic Games Store он появится позже.

Главным в трилогии станет Mafia: Definitive Edition – совершенно новая версия оригинальной игры. Компания Hangar 13 воссоздала ее с нуля, повысив качество графики и улучшив геймплей. Также в игре появилась возможность ездить на мотоциклах и доступ к новым коллекционным предметам 30-х годов в городе Лост-Хэвен. Mafia: Definitive Edition выйдет 28 августа 2020 года.

Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition можно купить уже сейчас. Все они поставляются с уже выпущенными ранее DLС. Если у вас есть обычная версия Mafia II в Steam, то вы получите Definitive Edition бесплатно. То же касается и ПК, Xbox One и PlayStation 4 версий Mafia III.