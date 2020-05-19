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Полноценный анонс Mafia: Trilogy

Опубликовано: 5 час. 34 мин. назад
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Как и планировалось, компания 2K Games сделана полноценный анонс Mafia Trilogy, куда входит три улучшенных Definitive издания Mafia, Mafia II и Mafia III. Сборник можно приобрести уже сейчас для Xbox One, PlayStation 4 и ПК (Steam). В Epic Games Store он появится позже.

Главным в трилогии станет Mafia: Definitive Edition – совершенно новая версия оригинальной игры. Компания Hangar 13 воссоздала ее с нуля, повысив качество графики и улучшив геймплей. Также в игре появилась возможность ездить на мотоциклах и доступ к новым коллекционным предметам 30-х годов в городе Лост-Хэвен. Mafia: Definitive Edition выйдет 28 августа 2020 года.

Mafia: Definitive Edition Trailer

Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition можно купить уже сейчас. Все они поставляются с уже выпущенными ранее DLС. Если у вас есть обычная версия Mafia II в Steam, то вы получите Definitive Edition бесплатно. То же касается и ПК, Xbox One и PlayStation 4 версий Mafia III.

Mafia II: Definitive Edition - Launch Trailer
Mafia III: Definitive Edition - Launch Trailer
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новыестарые6 ком.
Ком. на странице5102050100
Дезмонд
tunight (уровень 25)3 час. 43 мин. назад
Mas7er писал(а):
Одно другому не противоречит. Если у тебя до сегодняшнего дня уже была куплена Mafia II, то тебе бесплатно дадут Definitive Edition. Если у тебя её не было, то теперь можно купить только Definitive Edition, но с ней в комплекте идёт Classic
Я извиняюсь за свои слова вообщем, сегодня купил мафию 2 классику за 3 сотни, и подогнали все дополнения с улушенной игрой, я рад, играю, пользуюсь, прохожу. Экономия рулит.
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)3 час. 56 мин. назад
dimon2 писал(а):
Ох как же я боюсь, что первую Мафию запорят, судя по тому КТО ее делает, они могут, ой как могут
Тут надо бояться 2K, а не разрабов. Последние предлагали сменить движок и продолжить традицию первых частей, но 2K пожелали увидеть подобие гта. Вот и представьте себя на их месте. Вам дали огрызок движок, который вы впервые в жизни видите, так еще и ваше видение игры товарищи 2K попросили затолкать поглубже.
Если издатель сует свой нос в разработку игры - ничего хорошего не жди. В этом случае очень страшно за будущий Bioshock.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 29 мин. назад
tunight писал(а):
Стим пишет следующее. "При покупке Mafia II: Definitive Edition, вы также бесплатно получите Mafia II (Classic)." А тут у вас написано вот что. "Если у вас есть обычная версия Mafia II в Steam, то вы получите Definitive Edition бесплатно"
Одно другому не противоречит. Если у тебя до сегодняшнего дня уже была куплена Mafia II, то тебе бесплатно дадут Definitive Edition. Если у тебя её не было, то теперь можно купить только Definitive Edition, но с ней в комплекте идёт Classic
Дезмонд
tunight (уровень 25)4 час. 39 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 19.05.2020 20:50:22
Стим пишет следующее. "При покупке Mafia II: Definitive Edition, вы также бесплатно получите Mafia II (Classic)." А тут у вас написано вот что. "Если у вас есть обычная версия Mafia II в Steam, то вы получите Definitive Edition бесплатно"
Игровой разум
dimon2 (уровень 18)4 час. 47 мин. назад
Ох как же я боюсь, что первую Мафию запорят, судя по тому КТО ее делает, они могут, ой как могут...
Но буду надеяться на лучшее конечно.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 51 мин. назад
Жалко, что по ремейку первой части только тизер, который уже сливали в сеть несколько дней назад...
Подробности о ней обещают показать 6 июня на онлайн-презентации PC Gaming Show
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