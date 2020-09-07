Похоже, PS5-эксклюзив Returnal выйдет в 2021 году

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Пользователи обратили внимание на страницу Лоры Глиберт, бывшего работника Sony Interactive Entertainment, на LinkedIn. В составе японской компании она трудилась над PS5-эксклюзивом Returnal – грядущим проектом студии Housemarque. Девушка написала, что игра выйдет в 2021 году, хотя во время официального анонса дату не указывали.

Что более любопытно, эта информация в профиле Лоры Глиберт появилась недавно. Видимо, произошла утечка, и девушка раскрыла тайную информацию.

Напомним: Returnal представляет собой смесь шутера от третьего лица и «рогалика». В нем пользователи перевоплощаются в женщину-астронавта и должны найти выход из временной петли.