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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5

Похоже, новую Silent Hill создает Bloober Team

Опубликовано: 30.06.2021 17:53:37, Sailas77
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Студия Bloober Team объявила о заключении партнерства с Konami. Она будет разрабатывать проекты по новым и уже существующим франшизам японского издательства. Это польская команда прославилась своими хоррорами, включая Layers of Fear, Observer и The Medium, так что несложно догадаться, ради какой серии был заключен договор. Естественно, речь о продолжении Silent Hill.

Ранее Bloober Team уже заявляла о разработке ужастика вместе с «одним очень известным издательством». Тем временем западные СМИ со ссылкой на свои источники рассказали, что поляки создают именно новую Silent Hill. Правда, не они единственные трудятся над воскрешением легендарной франшизы. Еще одну часть серии, которая должна отойти от привычных канонов, Konami доверила какой-то знаменитой японской студии.

 

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новыестарые5 ком.
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)8 час. 21 мин. назад
miharozhnov писал(а):
Так он и не сорился, это всё план Кодзимы, чтобы удивить игроков.
И правда гелий
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)11 час. 0 мин. назад
Shtefan писал(а):
Лучшее, что может произойти с игровой индустрией - это если Кодзима помирится с Конами и создаст Сайлент Хил для ПС5
Так он и не сорился, это всё план Кодзимы, чтобы удивить игроков.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 08:00:02
Лучшее, что может произойти с игровой индустрией - это если Кодзима помирится с Конами и создаст Сайлент Хил для ПС5
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 07:20:25
Вообще бомба ещё и сайлент оживает
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)30.06.2021 18:07:20
Немного желтизны в заголовке, понимаю и не осуждаю spiteful
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