Похоже, новую Silent Hill создает Bloober Team

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Студия Bloober Team объявила о заключении партнерства с Konami. Она будет разрабатывать проекты по новым и уже существующим франшизам японского издательства. Это польская команда прославилась своими хоррорами, включая Layers of Fear, Observer и The Medium, так что несложно догадаться, ради какой серии был заключен договор. Естественно, речь о продолжении Silent Hill.

Ранее Bloober Team уже заявляла о разработке ужастика вместе с «одним очень известным издательством». Тем временем западные СМИ со ссылкой на свои источники рассказали, что поляки создают именно новую Silent Hill. Правда, не они единственные трудятся над воскрешением легендарной франшизы. Еще одну часть серии, которая должна отойти от привычных канонов, Konami доверила какой-то знаменитой японской студии.