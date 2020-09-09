Подробный рассказ и разбор особенностей Xbox Series S

Microsoft вслед за анонсом и трейлером Xbox Series S выпустила объемный ролик, в котором подробно рассказала обо всех особенностях консоли. На видео представитель компании упомянул не только о спецификациях приставки, но и поведал о «железе», установленном в ней.

Многие данные из рассказанных в материале уже присутствовали в Сети. Это касается поддержки трассировки лучей, масштабирования проектов до 4К при использовании соответствующих мониторов и телевизоров, воспроизведение игр с кадровой частотой до 120 кадров/с и так далее. Однако видео содержит и новую информацию, например, о центральном и графическом процессорах в Xbox Series S.

Младшая консоль следующего поколения от Microsoft поступит в продажу 10 ноября по цене $299.