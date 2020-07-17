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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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Подробности июльского обновления для Predator: Hunting Grounds

Опубликовано: 3 час. 21 мин. назад
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Разработчики из студии illFonic поделились подробностями грядущего бесплатного контентного обновления для Predator: Hunting Grounds. С его выходом игроки получат больше возможностей по кастомизации классов FireTeam и самого Хищника.

Всего в обновлении обещают порядка 30 новых предметов, включая новый камуфляж для FireTeam и скин для Хищника. Помимо прочего, геймерам станет доступен скин Alpha Predator.

 

 

Создатели также анонсировали скорый выпуск третьего платного дополнения – оно привнесет в проект новый класс «Городской охотник», который станет доступен уже с 28 июля. Кроме этого, разработчики пообещали в скором времени поделиться информацией о новых картах и режимах для игры.

Напомним, что Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на PC и PlayStation 4. Проект получил средние оценки прессы и игроков.

 

 

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