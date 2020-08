Подробности грядущего обновления для The Last of Us Part II

The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2 PS4

Naughty Dog и Sony 13 августа выпустят для The Last of Us Part II большое обновление. Оно добавит в игру новую сложность, режим необратимой смерти, настройки геймплея и прочее.

С релизом грядущего патча пользователи смогут менять графику в проекте. Игроки будут вольны включать режим сэл-шейдинга, ретро-игр 8-битной эпохи, нуарный и так далее. Всего будет 30 вариантов на выбор. Сложность «Реализм» делает выживание в The Last of Us Part II гораздо более трудным. Количество припасов уменьшается, сила врагов увеличивается, а режим слуха становится недоступен.

Еще обновление добавит множество настроек геймплея, которые открываются после первого прохождения и должны повысить реиграбельность проекта Naughty Dog.