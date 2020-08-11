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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Подробности грядущего обновления для The Last of Us Part II

Опубликовано: вчера, 18:49:08
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Naughty Dog и Sony 13 августа выпустят для The Last of Us Part II большое обновление. Оно добавит в игру новую сложность, режим необратимой смерти, настройки геймплея и прочее.

С релизом грядущего патча пользователи смогут менять графику в проекте. Игроки будут вольны включать режим сэл-шейдинга, ретро-игр 8-битной эпохи, нуарный и так далее. Всего будет 30 вариантов на выбор. Сложность «Реализм» делает выживание в The Last of Us Part II гораздо более трудным. Количество припасов уменьшается, сила врагов увеличивается, а режим слуха становится недоступен.

Еще обновление добавит множество настроек геймплея, которые открываются после первого прохождения и должны повысить реиграбельность проекта Naughty Dog.

Grounded Update Trailer
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Димасик (уровень 29)10 час. 35 мин. назад
хорош конечно последний "монстрик" в ролике вылез))
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