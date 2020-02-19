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Подробно о DLC «Мрачная буря» для The Elder Scrolls Online

Опубликовано: вчера, 18:05:49
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В течение этого года компания Bethesda Softworks будет поддерживать свою MMORPG The Elder Scrolls Online масштабным приключением под названием «Темное сердце Скайрима». Первой частью приключения станет дополнение «Мрачная буря», которому девелоперы и посвятили сегодняшний обзор.

«Мрачная буря» предложит два подземелья – Ледяной Предел и Нечестивая Могила. Геймерам предстоит раскрыть тайны этих мест, чтобы узнать о более глобальной угрозе всего сезона «Темное сердце Скайрима».

Ледяной Предел является островом, что лежит в центре моря Призраков. Задача героев – выяснить, что случилось с пропавшей экспедицией. В пути они повстречают Лирис Титанорожденную, которая поможет им вывести местных ведьм на чистую воду и остановить магический шторм.

Нечестивая Могила – это подземное кладбище, запечатанное Погребальным Дозором несколько тысяч лет назад. Спускаясь все ниже и ниже, игроки столкнутся как с защитниками этого места, так и с мародерами, которых интересуют отнюдь не золотые монеты.

Harrowstorm Developer Preview [RUS]

Премьера DLC «Мрачная буря» для TESO состоится 24 февраля на PC и Mac. До PS4 и Xbox One новинка доберется только 10 марта 2020.

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