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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Подробная геймплейная демонстрация Necromunda: Underhive Wars

Опубликовано: 7 час. 21 мин. назад
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Студия Rogue Factor и издательство Focus Home Interactive опубликовали почти 10-минутную геймплейную демонстрацию тактической RPG Necromunda: Underhive Wars. В ролике разработчики рассказали о главных аспектах игрового процесса в грядущем творении.

Сначала на видео показываются механики, связанные с личным отрядом игрока, в том числе кастомизация и прокачка бойцов. Затем зрителям демонстрируют особенности сражений в пошаговом режиме. Пользователям придется учитывать вооружение своих солдат, уязвимости врагов и расположение объектов на локации, чтобы эффективно планировать действия в бою.

Necromunda: Underhive Wars выйдет 8 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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