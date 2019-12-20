Подарки и угощения в Dying Light – старт новогоднего эвента

Накануне студия Techland запустила в своем зомби-экшене Dying Light новогодний эвент, содержащий увлекательные занятия, подарки и угощения. Событие будет активно на платформах PC, PS4 и Xbox One до 2 января 2020 года.

Праздничное мероприятие добавляет в игровой мир Dying Light различные подарки, которые можно отыскать в карантинных зонах, тайниках Раиса, грузах и бегунах. Угощения же, временно усиливающие характеристики героя, выпадают из гоблинов, что прячутся в укромных местах.

Самое интересное, что угощения можно сохранить для создания бабулиного эгг-нога – этот напиток повышает сразу выносливость, скорость и защиту персонажа. Но сперва вам придется выполнить специальный заказ, выдающий следующие награды: чертеж эгг-нога, снежок для заморозки противников и наряд «Помощник Санты».