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Подарки и угощения в Dying Light – старт новогоднего эвента

Опубликовано: 5 час. 54 мин. назад
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Накануне студия Techland запустила в своем зомби-экшене Dying Light новогодний эвент, содержащий увлекательные занятия, подарки и угощения. Событие будет активно на платформах PC, PS4 и Xbox One до 2 января 2020 года.

Праздничное мероприятие добавляет в игровой мир Dying Light различные подарки, которые можно отыскать в карантинных зонах, тайниках Раиса, грузах и бегунах. Угощения же, временно усиливающие характеристики героя, выпадают из гоблинов, что прячутся в укромных местах.

Самое интересное, что угощения можно сохранить для создания бабулиного эгг-нога – этот напиток повышает сразу выносливость, скорость и защиту персонажа. Но сперва вам придется выполнить специальный заказ, выдающий следующие награды: чертеж эгг-нога, снежок для заморозки противников и наряд «Помощник Санты».

Winter Event 2019
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