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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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По дорогам тундры и коммунизма в новом трейлере SnowRunner

Опубликовано: 3 час. 55 мин. назад
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Компания Focus Home Interactive и студия Saber Interactive представили трейлер SnowRunner – своей новой гонки по бездорожью. В центре внимания оказался полуостров Таймыр, который станет одной из трех будущих внутриигровых локаций.

Помимо заснеженных Аляски и Мичигана, которые дали название SnowRunner, в игре также появится максимально труднодоступный и негостеприимный полуостров Таймыр. Новая локация, учитывая ее атмосферу и пейзажи, больше созвучна предыдущей игре в серии – MudRunner.

Выполняя задания на Таймыре, вам предстоит бороться с грязью и избегать болот. Испытать себя на прочность в условиях дикой природы можно будет уже с 28 апреля 2020 года, когда SnowRunner доберется до PC, PS4 и Xbox One.

Taymyr Map Trailer
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