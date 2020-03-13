По дорогам тундры и коммунизма в новом трейлере SnowRunner

Компания Focus Home Interactive и студия Saber Interactive представили трейлер SnowRunner – своей новой гонки по бездорожью. В центре внимания оказался полуостров Таймыр, который станет одной из трех будущих внутриигровых локаций.

Помимо заснеженных Аляски и Мичигана, которые дали название SnowRunner, в игре также появится максимально труднодоступный и негостеприимный полуостров Таймыр. Новая локация, учитывая ее атмосферу и пейзажи, больше созвучна предыдущей игре в серии – MudRunner.

Выполняя задания на Таймыре, вам предстоит бороться с грязью и избегать болот. Испытать себя на прочность в условиях дикой природы можно будет уже с 28 апреля 2020 года, когда SnowRunner доберется до PC, PS4 и Xbox One.