Платформер Oddworld: Soulstorm обзавелся очередным тизером

Студия Oddworld Inhabitants поделилась очередным тизером своего нового платформера Oddworld: Soulstorm. Мрачное и достаточно беспокойное видео призвано подтвердить, что новинка сохранит хоррор-элементы из классических игр серии Oddworld.

Сюжет Oddworld: Soulstorm развернется между событиями старых Abe’s Oddysee и Abe’s Exoddus. Игра предложит дополнительные геймплейные механики, красочную графику и кинематографичные ролики. Если верить девелоперам, полное прохождение новинки займет до 100 часов.

Премьера Oddworld: Soulstorm должна состояться в 2020 году на площадках Epic Games Store, PS4 и Xbox One. Приблизительная цена – 40 долларов.