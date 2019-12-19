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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Платформер Oddworld: Soulstorm обзавелся очередным тизером

Опубликовано: 4 час. 13 мин. назад
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Студия Oddworld Inhabitants поделилась очередным тизером своего нового платформера Oddworld: Soulstorm. Мрачное и достаточно беспокойное видео призвано подтвердить, что новинка сохранит хоррор-элементы из классических игр серии Oddworld.

Сюжет Oddworld: Soulstorm развернется между событиями старых Abe’s Oddysee и Abe’s Exoddus. Игра предложит дополнительные геймплейные механики, красочную графику и кинематографичные ролики. Если верить девелоперам, полное прохождение новинки займет до 100 часов.

Премьера Oddworld: Soulstorm должна состояться в 2020 году на площадках Epic Games Store, PS4 и Xbox One. Приблизительная цена – 40 долларов.

New Teaser Trailer
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Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)42 мин. назад
100 часов?
они там рехнулись?
Капитан
рассвет (уровень 15)3 час. 41 мин. назад
супер игра жду очень ее,100 часов геймплея это круто.
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