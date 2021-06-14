Pioner показали на PC Gaming Show

В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер многопользовательского шутера Pioner, разрабатываемый отечественной студией GFA Games. Игра должна выйти уже в конце этого года, а ее события развернутся на изолированном острове, который Советский Союз использовал для обслуживания сети лабораторий и бункеров.

Несмотря на MMO составляющую, упор в игре будет сделан на PvE, сражаться же с реальными людьми разрешат лишь специальных зонах. Разработчики также обещают, что игра не будет pay-to-win, хотя окончательно еще не решено, будет ли проект условно бесплатным или нет.