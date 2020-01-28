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Pillars of Eternity II: Deadfire прибыла на консоли

Опубликовано: вчера, 16:51:37
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Премьера Pillars of Eternity II: Deadfire состоялась на персональных компьютерах еще в 2018 году. А теперь сразиться с могущественным богом могут и обладатели консолей: сегодня игра вышла на PS4 и Xbox One в виде ультимативного издания.

Стандартная кампания Pillars of Eternity II: Deadfire предлагает примерно 100 насыщенных часов геймплея. В игре присутствуют редактор героя, различные расы и классы, пошаговая боевая система, разветвленные диалоги, моральные выборы, колоритные персонажи и многое другое. При этом для консолей продается именно Ultimate Edition, что, помимо самой игры, также содержит увлекательные дополнения Beast of Winter, The Forgotten Sanctum и Seeker, Slayer, Survivor.

Consoles Ultimate Edition Launch Trailer
Играть в Pillars of Eternity II: Deadfire
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