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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Первый трейлер Vampire: The Masquerade - Swansong

Опубликовано: вчера, 21:12:26
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Сегодня во время Nacon Connect состоялась премьера трейлера Vampire: The Masquerade - Swansong. Об игре стало известно еще в конце прошлого года, но теперь появилась возможность взглянуть на мрачный мир вампиров глазами разработчиков Big Bad Wolf, известных по проекту The Council, приключению с элементами РПГ.

Vampire: The Masquerade - Swansong также будет представлена в виде приключения с элементами прокачки различных способностей. Сюжет разработчики преподнесут от лица трех различных героев – все члены секты Камарилья, но разных кланов.

Релиз игры запланирован на 2021 год на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

The Invitation
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