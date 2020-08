Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый трейлер стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Как понятно из названия, игра будет посвящена Голлуму и его приключениям в мире Средиземья.

Свежий ролик не дает представлений о сюжете или геймплее проекта. В нем лишь показывается убежище главного героя, в котором лежат кости рыб и присутствуют наскальные рисунки. Затем протагонист выходит наружу и зрителям крупным планом демонстрируют Ородруин – вулкан в Мордоре, где создали Кольцо Всевластья.

Ранее разработчики публиковали скриншоты The Lord of the Rings: Gollum. Эти изображения намекали на присутствие в проекте механик стелса и вариантов выбора действий, связанных с раздвоением личности Голлума.

Игра выйдет в 2021 году на ПК, PS5 и Xbox Series X.