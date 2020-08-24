НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
502039
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (3)Видео (1)Скриншоты (3)

Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum

Опубликовано: вчера, 17:24:09
Поделиться:  

Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый трейлер стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Как понятно из названия, игра будет посвящена Голлуму и его приключениям в мире Средиземья.

Свежий ролик не дает представлений о сюжете или геймплее проекта. В нем лишь показывается убежище главного героя, в котором лежат кости рыб и присутствуют наскальные рисунки. Затем протагонист выходит наружу и зрителям крупным планом демонстрируют Ородруин – вулкан в Мордоре, где создали Кольцо Всевластья.

Ранее разработчики публиковали скриншоты The Lord of the Rings: Gollum. Эти изображения намекали на присутствие в проекте механик стелса и вариантов выбора действий, связанных с раздвоением личности Голлума.

Игра выйдет в 2021 году на ПК, PS5 и Xbox Series X.

Official Teaser Trailer
Вам также может быть интересно
На церемонии открытия Gamescom 2020 покажут более 20 игр В прошлом году выставка Gamescom немного сменила формат. Она обзавелась церемонией открытия – шоу, на котором анонсировали и показывали множество игр. Традиция продолжится и в 2020-м... На церемонии открытия Gamescom 2020 покажут более 20 игр TORGI за Death Stranding Следующий розыгрыш состоится 28 августа. Успей испытать удачу! Destroy All Humans! получает VladPlasmius. TORGI за Death Stranding
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 28 мин. назад0Детали Call Of Duty: Black Ops Cold War уже сливают вчера, 20:06:400Релизный трейлер Marvel's Avengers вчера, 17:24:090Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum вчера, 17:03:057Вот почему Бэтмен мертв в Gotham Knights 24.08.2020 16:29:363Дата релиза западной версии Yakuza: Like a Dragon 23.08.2020 03:37:1511Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham 22.08.2020 20:53:4019Состоялся анонс Gotham Knights
Новости игр
Сюжетный трейлер Iron HarvestИГРЫ Сюжетный трейлер Iron Harvest Студия KING Art и издательство Deep Silver опубликовали трейлер стратегии в реальном времени Iron Harvest. Он посвящен сюжету игры, который призван продемонстрировать многочисленные ужасы войны... Детали Call Of Duty: Black Ops Cold War уже сливаютСЛУХИ Детали Call Of Duty: Black Ops Cold War уже сливают Завтра должен состояться полноценный анонс шутера Call Of Duty: Black Ops Cold War, тизер которого был показан 20 числа. Но уже в сети появились различные сливы информации. Call of Duty: Black Ops Cold War станет прямым... Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of PersiaСЛУХИ Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia На сайте гватемальского сервиса цифровой дистрибуции MAX засветился ремейк Prince of Persia. Информация о том, какая именно игра из серии будет обновлена отсутствует. Самый явный кандидат – The Sands of Time 2003 года...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Вот почему Бэтмен мертв в Gotham KnightsCtrl + стрелка вправо