Первый трейлер и подробности Call of Duty: Black Ops Cold War

Как и было запланировано, состоялся полноценный анонс шутера Call of Duty: Black Ops Cold War, тизер которого был показан ранее. Проект представили в рамках королевской битвы Warzone. Вместе с этим на всех платформах стартовали предварительные заказы игры – в Battle.net, PS Store и Xbox Store.

Информация, слитая на днях, подтвердилась. Действия Black Ops Cold War развернутся в 1980-х годах, где игрокам предстоит охотиться на таинственного Персея, который стремится нарушить глобальный баланс сил в мире. При прохождении кампании игроки побывают во множестве уголков Земли: Восточном Берлине, Турции, Вьетнаме и даже в штаб-квартире КГБ на Лубянке. В сюжете будут фигурировать как знакомые персонажи, например, Вудс и Мейсон, так и ворох новых действующих лиц.

В игре, естественно, будет многопользовательский режим с соответствующим избранной эпохе вооружением. Его полноценно представят 9 сентября. А еще пользователи смогут испытать совместные приключения в зомби-режиме.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Шутер также появится на консолях нового поколения. Кросс-ген версии игры, кстати, стоят немного дороже обычных – на 500 рублей и $10 в PS Store и Xbox Store соответственно.

За предварительный заказ проекта можно получить доступ к бета-тестированию и оперативника Вудса в Modern Warfare и Warzone.